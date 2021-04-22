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عبدالصمد تنعى فاتشيه سيروريان

23 - أبريل - 2021
منال عبدالصمد

منال عبدالصمد

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نعت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​منال عبدالصمد نجد​ الموظف في ​تلفزيون لبنان​ ​فاتشيه سيروريان​ الذي وافته المنية اليوم.

وشاركت نجد عدة صور للراحل أرفقتها بكلمات رثاء قالت فيها:”خسر تلفزيون لبنان اليوم الموظف النشيط والخلوق فاتشيه سيروريان. تعازينا الحارّة لعائلته الكريمة ولأسرة التلفزيون، الرحمة له ولأهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.

وكان فاتشيه سيروريان يعمل مسؤول قسم الغرافيكس في تلفزيون لبنان وخلال توجهه صباح اليوم الخميس الى مكان عمله، تعرض الى سكتة قلبية، ادت الى انتهاء حياته مباشرة داخل سيارته.

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