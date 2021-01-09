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عبدالصمد للمؤسسات الاعلامية: لتكثيف حملات التوعية على مخاطر كورونا

منذ ساعة واحدة
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

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أرسلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد كتابين، الأول إلى تلفزيون لبنان، والثاني إلى مؤسسات الإعلام المرئي الخاصة، تمنت فيهما تكثيف حملات التوعية على فيروس كورونا، لاسيما في أوقات الذروة، من خلال تقارير إخبارية خاصة ومقابلات وإرشادات، وأفلام توعوية موزعة سابقا وأخرى ستوزع لاحقا، وغيرها من المواد الإعلامية حول الفيروس، في إطار نشر المزيد من الوعي والحد من تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

وأوصت عبد الصمد في كتابيها بالتركيز في حملات التوعية على تطور حالات الإصابة بالفيروس ومخاطر العدوى، وعلى إجراءات السلامة العامة وكيفية الحماية والوقاية اللازمة، وعلى التدابير المعتمدة مع المسافرين والقادمين الى لبنان، أضف إلى أهمية الحجر الإلزامي”.

كما طلبت تحديث آخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بالفيروس على الموقع الإلكتروني لتلفزيون لبنان ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.

وإذ دعت العاملين في تلفزيون لبنان الى “إلتزام أقصى تدابير السلامة العامة والتقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة”، ركزت على “ضرورة منع التجمعات في المكاتب وأرجاء العمل، ووضع الكمامة في شكل دائم، واستعمال المعقمات اللازمة”.

وأعلنت أنه “يمكن متابعة آخر المستجدات والمعلومات حول فيروس كورونا على الصفحة الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الإعلام: Corona.ministryinfo.gov.lb إضافة إلى إمكان التحقق من الأخبار الزائفة على الصفحة الإلكترونية التابعة ل “الوكالة الوطنية للإعلام”: Factchecklebanon.nna-leb.gov.lb وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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