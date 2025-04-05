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عبدالله: آن الأوان لوقف مسرحيات مصرف الاسكان

منذ 9 ساعات
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

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كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر منصة “اكس”: “آن الأوان لوقف مسرحيات مصرف الاسكان ووعوده بقروض الطاقة والاسكان والاعمار، لاستجلاب قروض جديدة على الشعب اللبناني، يستفيد منها مالكو المصرف من خارج الدولة دون المواطنين. أناشد دولة رئيس الحكومة ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية تبني المؤسسة العامة للإسكان وتفعيل دورها!!”.

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