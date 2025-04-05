عبدالله: آن الأوان لوقف مسرحيات مصرف الاسكان

كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر منصة “اكس”: “آن الأوان لوقف مسرحيات مصرف الاسكان ووعوده بقروض الطاقة والاسكان والاعمار، لاستجلاب قروض جديدة على الشعب اللبناني، يستفيد منها مالكو المصرف من خارج الدولة دون المواطنين. أناشد دولة رئيس الحكومة ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية تبني المؤسسة العامة للإسكان وتفعيل دورها!!”.

آن الأوان لوقف مسرحيات مصرف الاسكان ووعوده بقروض الطاقة والاسكان والاعمار،

لاستجلاب قروض جديدة على الشعب اللبناني ،يستفيد منها مالكو المصرف من خارج الدولة دون المواطنين.

اناشد دولة رئيس الحكومة ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية تبني المؤسسة العامة للإسكان وتفعيل دورها !! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) April 5, 2025