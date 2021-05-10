عبدالله: إنه الجشع المتخفي بأقنعة طائفية أو مذهبية

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: لم يعد من المنطق أو المقبول عدم تحرير الأسواق وأسعار السلع وفتح باب المنافسة، من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد على الأقتصاد الوطني المتهالك وعلى المواطن المأزوم. يجب وقف كل نوع من أنواع الاحتكار والوكالات الحصرية للرأسمال الجشع المتخفي بأقنعة طائفية أو مذهبية. نعم لتغليب الحس الوطني”.

لم يعد من المنطق أو المقبول عدم تحرير الأسواق وأسعار السلع وفتح باب المنافسة ،من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد على الأقتصاد الوطني المتهالك وعلى المواطن المأزوم.

يجب وقف كل نوع من أنواع الاحتكار والوكالات الحصرية للرأسمال الجشع المتخفي بأقنعة طائفية أو مذهبية.

نعم لتغليب الحس الوطني — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 10, 2021