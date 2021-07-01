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عبدالله: الأمن الصحي للمواطن أصبح في خطر كبير

1 - يوليو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “ان التركيز على البطاقة التمويلية واقرارها لدعم صمود أكثرية العائلات، مع عدم وضوح مصادر تمويلها والآلية التي ستعتمد لاختيار المستفيدين منها، إنما تؤكد الأصرار على حماية الأمن الغذائي، وإهمال ما هو أهم، أي الأمن الصحي للمواطن، والذي أصبح في خطر كبير، نتيجة انهيار منظومة القطاع الصحي!”

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