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عبدالله: الاعتداء على الصيادلة والأطباء لن يحل مشكلة الدواء

13 - يوليو - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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غرد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، وقال: “الاعتداء المستنكر على الصيادلة، كما التعديات على الأطباء والعاملين الصحيين في المستشفيات، لن يحل مشكلة الدواء، ولن ينقذ القطاع الصحي من الانهيار. مطلوب إجراءات رادعة لوقف هذه الممارسات المسيئة”.

في هذا المجال، اشار نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين إلى ان بيان النقابة، دعا إلى التوقف عن العمل لساعات قليلة وليس الإضراب، وذلك احتجاجًا على الحوادث الامنية التي يتعرض لها الصيدلي والصيدليات بسبب شح الدواء”، لافتًا إلى انه “بسبب حادثتان تعرض فيهما الصيادلة للاعتداء، جاءت الدعوة إلى التوقف عن العمل المؤقت، كي لا نصل إلى حوادث اخطر”.

ووجه الأمين دعوة إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، “لاتخاذ اجراءات تمنع تكرار هذه الحوادث”، مذكرًا انه “عندما كانت البلديات تسير دوريات مراقبة في المناطق انخفض معدل الاعتداءات، ولكن الان عادت لترتفع من جديد”.

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