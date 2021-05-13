عبدالله: البطاقة التمويلية دون دعم القطاع الصحي لن تحل المشكلة!

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “إذا اختصرنا كل الخطط والبرامج باتجاه كيفية الدعم المؤقت للأمن الغذائي للمواطن مع أهميته، نكون قد أغفلنا عاملا أساسيا وجوهريا لدعم صمود الناس، ألا هو كيفية تحصين الأمن الصحي للناس في ظل انهيار الخدمات الطبية في كل مكوناتها. البطاقة التمويلية دون دعم القطاع الصحي لن تحل المشكلة!”

إذا أختصرنا كل الخطط والبرامج بأتجاه كيفية الدعم المؤقت للأمن الغذائي للمواطن مع أهميته،نكون قد أغفلنا عاملا أساسيا وجوهريا لدعم صمود الناس ،ألا هو كيفية تحصين الأمن الصحي للناس في ظل انهيار الخدمات الطبية في كل مكوناتها.

البطاقة التمويلية دون دعم القطاع الصحي لن تحل المشكلة! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 13, 2021