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عبدالله: البطاقة التمويلية دون دعم القطاع الصحي لن تحل المشكلة!

13 - مايو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “إذا اختصرنا كل الخطط والبرامج باتجاه كيفية الدعم المؤقت للأمن الغذائي للمواطن مع أهميته، نكون قد أغفلنا عاملا أساسيا وجوهريا لدعم صمود الناس، ألا هو كيفية تحصين الأمن الصحي للناس في ظل انهيار الخدمات الطبية في كل مكوناتها. البطاقة التمويلية دون دعم القطاع الصحي لن تحل المشكلة!”

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