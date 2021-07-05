الجمعة 29 ذو القعدة 1442 ﻫ - 9 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبدالله: الدواء هو قبل الخبز والبنزين والكهرباء

5 - يوليو - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

A A A
طباعة المقال

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلا: “الدواء هو قبل الخبز والبنزين والكهرباء. الأمن الدوائي في خطر بسبب ضياع الجهة المسؤولة عن الأزمة. الحكومة المستقيلة تتهرب من ترشيد الدعم للسلع، ومنها الأدوية. المصرف المركزي يعد ولا ينفذ، ويتهرب من إعطاء الأرقام، شركات الأدوية تتعاطى بنفس الآليات والمعايير ،وكأن البلد بألف خير!”

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس لجنة الرقابة على المصارف ​سمير حمود
    حمود: لست بأجواء ترؤس الحكومة
    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: سأمثل امام القضاء
    طاقم طبي في مواجهة كورونا بمدينة ووهان
    محام لبناني: لفتح تحقيق دولي حول كيفية انتشار “كورونا” من ووهان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    إيفانكا ترامب
    سر اختفاء إيفانكا ترامب.. “ورطة كبيرة”
    أجهزة اللياقة البدنية
    لهذه الأسباب يصيبكم الصداع بعد التمرين
    البطيخ
    فوائد “غريبة” لقشور البطيخ