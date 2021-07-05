عبدالله: الدواء هو قبل الخبز والبنزين والكهرباء

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلا: “الدواء هو قبل الخبز والبنزين والكهرباء. الأمن الدوائي في خطر بسبب ضياع الجهة المسؤولة عن الأزمة. الحكومة المستقيلة تتهرب من ترشيد الدعم للسلع، ومنها الأدوية. المصرف المركزي يعد ولا ينفذ، ويتهرب من إعطاء الأرقام، شركات الأدوية تتعاطى بنفس الآليات والمعايير ،وكأن البلد بألف خير!”

الدواء هو قبل الخبز والبنزين والكهرباء.

الأمن الدوائي في خطر بسبب ضياع الجهة المسؤولة عن الأزمة.

الحكومة المستقيلة تتهرب من ترشيد الدعم للسلع ،ومنها الأدوية.

المصرف المركزي يعد ولا ينفذ،ويتهرب من إعطاء الأرقام،

شركات الأدوية تتعاطى بنفس الآليات والمعايير ،وكأن البلد بألف خير! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 5, 2021