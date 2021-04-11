الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبدالله: السقوف العالية تؤزم الوضع ولا تساعد على حله

11 - أبريل - 2021
بلال عبد الله

بلال عبد الله

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله سبب عدم ذهاب الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة الى التسوية “لأن الاولوية لديهم تنطلق من الأنانيات والمحاصصات والمصالح الشخصية الضيقة، أما الأولوية بالنسبة لنا فتنطلق من الحس الوطني، فالبلد في هذا الظرف يتطلب تسوية ولهذا السبب فإن أفكار جنبلاط التي تستكمل من قبل الرئيس بري هي النافذة الوحيدة للخروج من المأزق، فالسقوف العالية تؤزم الوضع ولا تساعد على حله”.

ولفت عبدالله في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى أن “الناس تطالبنا بحل الأزمة ولا تريد تعقيدات، ففي هذا الظرف من الأفضل ان ننجز تسوية لإنقاذ الوضع المنهار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    موظفو الخليوي
    نقابة موظفي شركتي الخليوي: همّنا الحفاظ على قطاع الاتصالات
    الدواء
    نقابة مستوردي الأدوية: مستعدون لمتابعة الموضوع والتحقيق فيه
    النائب ابراهيم منيمنة
    دعوة من نائب: التزموا بمواعيد الاستحقاقات الدستورية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان