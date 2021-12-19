الأحد 15 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 19 ديسمبر 2021 |
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عبدالله: الضمان دخل مرحلة الخطر والعجز

منذ ساعة واحدة

بلال عبد الله

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غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخل مرحلة الخطر المحدق وعجزه القريب عن رعاية صحة المنتسبين اليه وتغطية فواتيرهم الاستشفائية والدوائية، في ظل استنزاف صندوق نهاية الخدمة وفقدان قيمة موجوداته، ناهيك عن آلاف المليارات التي هي ديون على الدولة والقطاع الخاص”.

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