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عبدالله: اللقاء الديمقراطي سيطلق مبادرة لبلورة الحل الرئاسي

منذ 30 ثانية
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

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كشف عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عن “تحرك متجدد لتكتل اللقاء الديمقراطي بحثًا عن مخارج لإنهاء الفراغ الرئاسي”. ولفت الى أن “التكتل سيطلق مبادرة في جولة على مختلف الافرقاء بهدف بناء قنوات تواصل بين الجميع، لبلورة الحل الرئاسي والخروج بموقف موحد”.

وأسف في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “لكون زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لم تحدث فرقًا في الملف الرئاسي لأسباب عدة منها رفض الحوار وعدم الجدية في التعاطي مع هذا الملف والسقوف المرتفعة في الطروحات”. ولفت عبدالله إلى أن “محاولة فرنسا في حسم المسار الرئاسي لم تنجح”.

وشدد على ان “المشكلة السياسية في لبنان تفرض الذهاب الى المزيد من الإنتظار في هذا الشأن في ظل العناد الداخلي القائم”، معربًا عن الخشية من استمرار هذا الواقع إلى ما بعد الانتخابات الاميركية في انتظار انتهاء الحرب في غزة”.

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