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عبدالله: المجتمع الدولي مدعو لإنقاذ الأمن الدوائي للمريض اللبناني

24 - نوفمبر - 2021
رفع الدعم عن الدواء

صيدلية

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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “المجتمع الدولي بكل منظماته وهيئاته، مدعو لإنقاذ الأمن الدوائي للمريض اللبناني، والذي دخل مرحلة الخطر نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف وعجز البنك المركزي وجشع بعض الشركات والتجار. مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية تسعى للتعويض”.

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