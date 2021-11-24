عبدالله: المجتمع الدولي مدعو لإنقاذ الأمن الدوائي للمريض اللبناني

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “المجتمع الدولي بكل منظماته وهيئاته، مدعو لإنقاذ الأمن الدوائي للمريض اللبناني، والذي دخل مرحلة الخطر نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف وعجز البنك المركزي وجشع بعض الشركات والتجار. مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية تسعى للتعويض”.

المجتمع الدولي بكل منظماته وهيئاته مدعو لإنقاذ الأمن الدوائي للمريض اللبناني،والذي دخل مرحلة الخطر نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف وعجز البنك المركزي وجشع بعض الشركات والتجار .

مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية تسعى للتعويض ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 24, 2021