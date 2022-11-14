عبدالله: المطلوب الدعم الأساسي لوزارة الصحة

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع لجنة الصحة النيابية صباح اليوم في السرايا الحكومية ، شارك فيه النواب: بلال عبدالله، غسان سكاف، فادي علامة، رامي فنج، عناية عز الدين، علي المقداد، أمين شري، وأمين سر اللجنة حسين عواد.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله في تصريح له بعد اللقاء: “تشرفنا كلجنة صحة نيابية بزيارة دولة الرئيس ميقاتي لاطلاعه على التوصيات التي أعدتها اللجنة بعد سلسلة اجتماعات مع كل الوزارات المعنية والادارات والمنظمات الدولية، في موضوع الكوليرا وهو موضوع أساسي، ونعتبره كلجنة صحة نيابية موضوعا مركزيا في عملنا لمواكبة نشاط وأعمال وزارة الصحة وكل الأجهزة المعنية لما يحمله من مخاطر ليس فقط صحية، ولكن أيضا اقتصادية ومعنوية على لبنان” .

وأضاف: “للأسف هذا الملف اتى الى لبنان عبر النازحين السوريين، لذلك كانت إحدى التوصيات أن تتم مراقبة هذا الموضوع وربما التدقيق في المناطق الموبوءة الموجودة في سوريا وضبط النازحين”.

وتابع: “الأهم كان اليوم في نقاشنا مع دولة الرئيس كيفية تأمين الامكانات المطلوبة للكهرباء خصوصا للصرف الصحي، والأبار الارتوازية، ومصالح المياه. وأعطى دولة الرئيس مشكوراً تعليماته بتأمين سلف كانت طلبتها مصالح المياه لمواكبة اجراءات الكوليرا.

وأشار إلى أن المطلوب الدعم الأساسي لوزارة الصحة التي باشرت ببعض الإجراءات الميدانية وحملات التلقيح وتعزيز المستشفيات الحكومية وتجهيزها لمواكبة تفشي حالات الكوليرا. يبقى ان نقول لأهلنا جميعا بأن الكوليرا مرض خطير بسبب كثافة انتشاره في حال تفلت ولم تتم الوقاية من قبل الجميع، ونحاول مراقبة مياه الشفة وبعض الخضر، والأهم من كل ذلك أن نواكب أيضا الاجراءات التي يمكن للبلديات أن تقوم بها على صعيد الطاقة، في إطار مراقبة المياه، مياه الشفة ومياه الصهاريج “.

اضاف: “كان جزء من نقاشنا مع دولة الرئيس بشأن موضوع الدواء للأمراض المستعصية ومرضى السرطان والإجراءات الكفيلة بتعزيز هذا الملف وتخفيف معاناة المرضى وأهاليهم. ربما يدور بعض النقاش حول رفع الدعم عن الأدوية وموقفنا كلجنة صحة نيابية مبدئي اننا مستمرون بالدعم حتى إجراء البديل، لن نوافق على إلغاء الدعم عن هذه الأدوية، الا اذا كانت هناك خطة بديلة نستطيع من خلالها أن نثق بأن المريض اللبناني، اذا كان يعاني من مرض السرطان او اي أمراض مستعصية سيكون دواؤه مؤمنا وفي قدرته تأمين هذآ الدواء، وخارج هذا الإطار هذا الموضوع بحاجة الى نقاش كبير”.

والتقى الرئيس ميقاتي المدير العام لدار الأيتام الاسلامية بشار قوتلي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون ونشاطات الدار.