عبدالله: الوقاية واستخدام مياه شفة نظيفة وتعقيمها مسؤولية الجميع‎

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “في ظل انهيار خدمات الدولة في الكهرباء والصرف الصحي ومصالح المياه، ومع تراجع أداء المنظمات الدولية المعنية بموضوع النازحين لصالح أزمات أخرى، ولأن السلطة أعجز من اتخاذ تدابير احترازية على حدودنا مع سوريا، الكوليرا تنتشر. فالوقاية واستخدام مياه شفة نظيفة وتعقيمها هي مسؤولية الجميع”.
يذكر انه أعلن وزير الصحة فراس الأبيض، عن وجود “انتشار واسع للكوليرا في البلاد معظمه لدى النازحين السوريين”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير في حكومة تصريف الأعمال، بمقر وزارة الصحة في العاصمة اللبنانية بيروت.
واستدرك الأبيض بالقول: “بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين”.
وقال: “كلنا نعلم أن تأمين المياه النظيفة مهمّ بالنسبة لمنع انتشار الكوليرا، ونقوم بجهود لذلك”.
وتابع: “يونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) أمّنت كمية من المازوت تستعمل في محطات ضخ المياه في البقاع (شرق) والشمال، لنتخلص من أي مياه يمكن أن تكون ملوثة”.
وأوضح أن “المياه التي تبقى في الأنابيب تصبح ملوثة بعد فترة، ومن المهم تأمين طاقة كهربائية لمحطات ضخ المياه، لتأمين المياه النظيفة”.