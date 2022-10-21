عبدالله: الوقاية واستخدام مياه شفة نظيفة وتعقيمها مسؤولية الجميع‎

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “في ظل انهيار خدمات الدولة في الكهرباء والصرف الصحي ومصالح المياه، ومع ‏تراجع أداء المنظمات الدولية المعنية بموضوع النازحين لصالح أزمات أخرى، ولأن السلطة أعجز من اتخاذ تدابير احترازية على ‏حدودنا مع سوريا، الكوليرا تنتشر. فالوقاية واستخدام مياه شفة نظيفة وتعقيمها هي مسؤولية الجميع‎”.

يذكر انه أعلن وزير الصحة فراس الأبيض، عن وجود “انتشار واسع للكوليرا في البلاد معظمه لدى النازحين السوريين”.‏

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير في حكومة تصريف الأعمال، بمقر وزارة الصحة في العاصمة اللبنانية بيروت.‏

واستدرك الأبيض بالقول: “بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين”.‏

وقال: “كلنا نعلم أن تأمين المياه النظيفة مهمّ بالنسبة لمنع انتشار الكوليرا، ونقوم بجهود لذلك”.‏

وتابع: “يونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) أمّنت كمية من المازوت تستعمل في محطات ضخ المياه في البقاع (شرق) والشمال، ‏لنتخلص من أي مياه يمكن أن تكون ملوثة”.‏

وأوضح أن “المياه التي تبقى في الأنابيب تصبح ملوثة بعد فترة، ومن المهم تأمين طاقة كهربائية لمحطات ضخ المياه، لتأمين المياه ‏النظيفة”.‏