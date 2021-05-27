عبدالله: تتقاذفون كرة الجمر... معيب!

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “الصرخة المحقة لوزير الصحة اليوم، تعكس عمق الأزمة الطبية بشكل عام، والدوائية بشكل خاص، وانعكاس ذالك على الأمن الصحي للمواطن. كل يوم هروب من ترشيد الدعم بالقوانين، وكنا قد تقدمنا كحزب تقدمي إشتراكي باقتراحات بها، سيفاقم الأزمة، ويزيد التهريب، والحجز والتخزين. تتقاذفون كرة الجمر… معيب!”

الصرخة المحقة لوزير الصحة اليوم،تعكس عمق الأزمة الطبية بشكل عام،والدوائية بشكل خاص،وانعكاس ذالك على الأمن الصحي للمواطن.

كل يوم هروب من ترشيد الدعم بالقوانين، وكنا قد تقدمنا كحزب تقدمي أشتراكي بأقتراحات بها،سيفاقم الأزمة،ويزيد التهريب،والحجز والتخزين.

تتقاذفون كرة الجمر….معيب! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 27, 2021