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عبدالله: تتقاذفون كرة الجمر... معيب!

27 - مايو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “الصرخة المحقة لوزير الصحة اليوم، تعكس عمق الأزمة الطبية بشكل عام، والدوائية بشكل خاص، وانعكاس ذالك على الأمن الصحي للمواطن. كل يوم هروب من ترشيد الدعم بالقوانين، وكنا قد تقدمنا كحزب تقدمي إشتراكي باقتراحات بها، سيفاقم الأزمة، ويزيد التهريب، والحجز والتخزين. تتقاذفون كرة الجمر… معيب!”

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