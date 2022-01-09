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عبدالله: جائحة "كورونا" مسألة مجتمعيّة وليست مرتبطة بالحرية الشخصية

9 - يناير - 2022
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النّائب بلال عبدالله أنّ “جائحة “كورونا” هي مسألة مجتمعيّة وليست مرتبطة بالحريّة الشخصيّة، وحياة النّاس والضّعفاء منهم ليست وجهة نظر”.

وشدّد في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي على أنّ “لقاحات الشّلل والحصبة والسّل وغيرها، أنقذت البشريّة، ولا مكان هنا للمزايدات. ندفن يوميًّا أهلًا وأحبّاء وأصدقاء غير ملقّحين”، مشيراً إلى أنّ “التلقيح المجّاني، مقابل الكلفة الباهظة لغرف العناية الفائقة”.

يذكر أنه أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس السبت عن “تسجيل 7547 إصابة جديدة بكورونا (7285 محلية و262 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 769400”.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “17 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9267”.

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