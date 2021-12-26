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عبدالله: جميع حالات كورونا في الشوف هم من غير الملقحين

26 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:33 مساءً
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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أكد النائب بلال عبدالله أن “جميع حالات كورونا في الشوف، ممن فقدناهم أو من الموجودين في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات هم من غير الملقحين”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” إنها “حقيقة مؤلمة تتطلب المسارعة في تلقيح كبارنا ومرضانا والفئة المعرضة للإصابة. لقاحات وزارة الصحة مؤمنة في مستشفى سبلين الحكومي وبتمويل لمنصة التلقيح من تيمور جنبلاط”.

في سياق متصل، كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن أن وأضاف عراجي في حديث تلفزيوني أن “مؤشرات وأعداد كورونا مقلقة جداً ولدينا 900 سرير للعناية الفائقة والمركزة الخاصة بكورونا وقد امتلأ أكثر من 660 سرير حتى اليوم، كما ان المستلزمات الطبية غير متوفّرة وأدعو ألا نذهب الى كارثة بعد الأعياد”.

وتابع: “لدينا وفر بعدد اللقاحات والتطعيم بالحد الأدنى يخفف من نسبة الدخول الى المستشفيات”.

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