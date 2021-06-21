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عبدالله: سنبقى ندعو إلى التسوية

21 - يونيو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “في زمن الاصطفافات الحادة، والمواقف المتشنجة والحسابات الفئوية والقفز فوق آلام الناس وقلقها وإحباطها وجوعها ومعاناتها اليومية، سنبقى ننادي وندعو إلى التسوية ومنع الانهيار الكامل للكيان وصيغته ورسالته ووظيفته. علمتنا الحقيقة ان نرى جمال التسوية. (كمال جنبلاط)”.

 

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