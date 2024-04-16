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عبدالله شارك في فعاليات اللقاء الدولي السابع لتمويل الأنظمة الصحية في واشنطن

منذ 21 دقيقة
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تابع رئيس لجنة الصحة النيابية، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، فعاليات اللقاء الدولي السابع لتمويل الانظمة الصحية، المنعقد في واشنطن، حيث تركز النقاش حول اهمية مساهمة الدول والمؤسسات الدولية في التغطية الصحية الشاملة بعد تجربة “كوفيد “وما تخللها من دروس وعبر ، وعلى جدول الاعمال لقاءات مع مسؤولي الملف الصحي في  البنك الدولي، ومنظمة الUSAID  المشاركة في اللقاء.

وكان عبد الله  كتب عبر منصة “اكس”: ” استكمالا لرعايته لمستشفى سبلين الحكومي منذ سنة ٢٠٠٦، وبخاصة تمويله ومتابعته لمركز غسيل الكلى مع المدير المؤسس للمستشفى المرحوم د احمد ابو حرفوش، تبرع الحاج جميل بيرم للمؤسسة بجهازين جديدن لغسيل الكلى، لمساعدة المرضى المحتاجين في أقليم الخروب. أياديك البيضاء حاج جميل في كل الأقليم”.

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