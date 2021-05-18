عبدالله عن كلام وهبة: مطلوب أكثر من اعتذار

علّق عضو “اللقاء الديمقراطي” بلال عبدالله عبر “تويتر” على الموقف الأخير لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة: “كنا برمانة وما طلعنا منها بعد، صرنا بقلوب مليانة، خربها عالآخر… غريب كل هذا الحقد، على من بصمات خيرهم في كل لبنان، دون تمييز… مطلوب أكثر من اعتذار”.

يذكر أن وهبة أثار جدلاً في حديثه الأخيرة إذ اعتبر أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”