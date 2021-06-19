عبدالله: فرقاء كورس ​الدواء​ يصرخون والمواطن يئن

غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “الأمن الدوائي اللبناني في دائرة الخطر، اتهامات يتم التقاذف بها، حجم الملف السنوي مليار و200 مليون دولار، قيمة العجز للخارج 600 مليون دولار، الاحتياط الموجود فقط لأسابيع، في غياب الدولة وخطة ترشيد الدعم، مصرف لبنان ينفذ ما يقرره هو ويختاره، كل فرقاء كورس الدواء يصرخون، وحده المواطن يئن”.
الأمن الدوائي للبناني في دائرة الخطر،
اتهامات يتم التقاذف بها،
حجم الملف السنوي مليار و٢٠٠ مليون $،
قيمة العجز للخارج ٦٠٠ مليون $،
الاحتياط الموجود فقط لأسابيع،
في غياب الدولة وخطة ترشيد الدعم،
مصرف لبنان ينفذ ما يقرره هو ويختاره،
كل فرقاء كورس الدواء يصرخون،
وحده المواطن يئن!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) June 19, 2021