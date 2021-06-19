عبدالله: فرقاء كورس ​الدواء​ يصرخون والمواطن يئن

غرد عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “​الأمن​ الدوائي اللبناني في دائرة الخطر، اتهامات يتم التقاذف بها، حجم الملف السنوي مليار و200 مليون ​دولار​، قيمة ​العجز​ للخارج 600 مليون دولار، الاحتياط الموجود فقط لأسابيع، في غياب ​الدولة​ وخطة ترشيد الدعم، ​مصرف لبنان​ ينفذ ما يقرره هو ويختاره، كل فرقاء كورس ​الدواء​ يصرخون، وحده المواطن يئن”.

الأمن الدوائي للبناني في دائرة الخطر،

اتهامات يتم التقاذف بها،

حجم الملف السنوي مليار و٢٠٠ مليون $،

قيمة العجز للخارج ٦٠٠ مليون $،

الاحتياط الموجود فقط لأسابيع،

في غياب الدولة وخطة ترشيد الدعم،

مصرف لبنان ينفذ ما يقرره هو ويختاره،

كل فرقاء كورس الدواء يصرخون،

وحده المواطن يئن! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) June 19, 2021