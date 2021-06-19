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عبدالله: فرقاء كورس ​الدواء​ يصرخون والمواطن يئن

19 - يونيو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “​الأمن​ الدوائي اللبناني في دائرة الخطر، اتهامات يتم التقاذف بها، حجم الملف السنوي مليار و200 مليون ​دولار​، قيمة ​العجز​ للخارج 600 مليون دولار، الاحتياط الموجود فقط لأسابيع، في غياب ​الدولة​ وخطة ترشيد الدعم، ​مصرف لبنان​ ينفذ ما يقرره هو ويختاره، كل فرقاء كورس ​الدواء​ يصرخون، وحده المواطن يئن”.

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