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عبدالله في زيارة الى وزير الخارجية.. ما هو محور الحديث؟

منذ 40 دقيقة
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زار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، وعرض معه الاوضاع العامة في لبنان، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان. وتطرق الحديث الى مسألة الخطوات الحكومية في ملف النزوح السوري، حيث أثنى عبدالله على “جهود الوزير مولوي والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في هذا الملف”.

كما تناول النقاش “أوضاع البلديات واتحاداتها في ظل الأزمة المالية الخانقة”.

واشار عبدالله الى ان “الوزير مولوي وعد بالسعي لإيجاد التمويل اللازم لاستكمال مبنى تجمع الابنية الحكومية في شحيم – اقليم الخروب، لحل مشكلة المؤسسات الرسمية في المنطقة”.

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