عبدالله: قدمنا حلاً منطقياً لمسألة الدواء

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “الحزب التقدمي الأشتراكي قدم عن طريق اقتراحات قوانين، حلا منطقيا لمسألة الدواء، تأخذ في الاعتبار الإنتاج الوطني، الأدوية الأساسية، والأدوية الثانوية. وفي حال تم الأخذ بها، فهي توفر 500 مليون دولار سنويا من فاتورة الدواء السنوية. إنه ترشيد موضوعي لدعم الدواء”.

وتعاني صيدليات لبنان من شح عشرات الأصناف من الأدوية في الفترة الأخيرة، في ظل غياب أي بدائل للكثير منها، مما ينذر بكارثة صحية وربما يهدد بإغلاق العديد من الصيدليات نهائياً.

وبسبب المماطلة التي اعتمدت من قبل الجهات الرسمية في اعتماد حلول بديلة عن آلية الدعم الحالية، وتقاعسها عن رسم خريطة واضحة لسوق الأدوية، فقد استفحلت أزمة الدواء مما فتح الأبواب أمام العقاقير المهربة أو المزورة.