عبدالله: كل تأخير افقار واذلال وتجويع إضافي للمواطن

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “مطلوب من الحكومة ان تجتمع وتباشر بالاصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية وبأقصى سرعة من الكهرباء إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتفاوض مع صندوق النقد وإطلاق رزمة العطاءات الاجتماعية وبخاصة البطاقة التمويلية كل تأخير هو افقار واذلال وتجويع إضافي للمواطن!”

مطلوب من الحكومة ان تجتمع ،وتباشر بالأصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية وبأقصى سرعة ،

من الكهرباء ،إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتفاوض مع صندوق النقد ،

وإطلاق رزمة العطاءات الاجتماعية وبخاصة البطاقة التمويلية.

كل تأخير هو افقار واذلال وتجويع إضافي للمواطن! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 25, 2021