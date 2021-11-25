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عبدالله: كل تأخير افقار واذلال وتجويع إضافي للمواطن

25 - نوفمبر - 2021

بلال عبد الله

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غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “مطلوب من الحكومة ان تجتمع وتباشر بالاصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية وبأقصى سرعة من الكهرباء إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتفاوض مع صندوق النقد وإطلاق رزمة العطاءات الاجتماعية وبخاصة البطاقة التمويلية كل تأخير هو افقار واذلال وتجويع إضافي للمواطن!”

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