عبدالله: لإعادة تأسيس حركة نقابية وعمالية مطلبية

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “إعادة تأسيس حركة نقابية وعمالية مطلبية، وإخراج نقابات المهن الحرة من حالة المحاصصة السياسية والطائفية، وضرورة صياغة توجه نضالي وطني لهذه القطاعات وتفعيل وجودها وصحة تمثيلها، هو الذي دفعنا لقرار الخروج من الصيغ الحالية التي بقيت ملتصقة بأمراض النظام الطائفي وحسابات السلطة”.

إعادة تأسيس حركة نقابية وعمالية مطلبية، وإخراج نقابات المهن الحرة من حالة المحاصصة السياسية والطائفية،

وضرورة صياغة توجه نضالي وطني لهذه القطاعات وتفعيل وجودها وصحة تمثيلها،

هو الذي دفعنا لقرار الخروج من الصيغ الحالية التي بقيت ملتصقة بأمراض النظام الطائفي وحسابات السلطة. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 15, 2021