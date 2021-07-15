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عبدالله: لإعادة تأسيس حركة نقابية وعمالية مطلبية

15 - يوليو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “إعادة تأسيس حركة نقابية وعمالية مطلبية، وإخراج نقابات المهن الحرة من حالة المحاصصة السياسية والطائفية، وضرورة صياغة توجه نضالي وطني لهذه القطاعات وتفعيل وجودها وصحة تمثيلها، هو الذي دفعنا لقرار الخروج من الصيغ الحالية التي بقيت ملتصقة بأمراض النظام الطائفي وحسابات السلطة”.

 

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