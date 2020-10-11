عبدالله: لتشكيل فوج طائرات متخصصة لإطفاء الحرائق

اقترح النائب بلال عبدالله تشكيل فوج طائرات متخصصة لإطفاء الحرائق، للحفاظ على ما تبقى من ثروة حرجية في لبنان.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “بعد وصول أحدث طائرة ركاب، من ضمن سياسة التجديد في شركة طيران الشرق الأوسط، وهو إنجاز يسجل للشركة في أصعب الظروف، أقترح تكليف هذه الأخيرة تشكيل فوج طائرات متخصصة لإطفاء الحرائق، للحفاظ على ما تبقى من ثروة حرجية في لبنان”.

وأضاف: “فوج طائرات وطيارين مدنيين لهذه المهمة الدائمة، وفق المعايير”.

بعد وصول أحدث طائرة ركاب، من ضمن سياسة التجديد في شركة طيران الشرق الأوسط، وهو إنجاز يسجل للشركة في أصعب الظروف، أقترح تكليف هذه الأخيرة تشكيل فوج طائرات متخصصة لأطفاء الحرائق، للحفاظ على ما تبقى من ثروة حرجية في لبنان.

فوج طائرات وطيارين مدنيين لهذه المهمة الدائمة ،وفق المعايير. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 11, 2020

يذكر أن شركة “طيران الشرق الأوسط” – الخطوط الجوية اللبنانية MEA اعلنت في بيان انها “تسلمت، في تولوز، طائرة “إيرباص” من عائلة A320، تحمل الرقم التسلسلي 10,000. وتعد هذه ثالث طائرة من طراز A321neo التي تنضم إلى “طيران الشرق الأوسط”، الذي يشغل أسطولا كاملا من طائرات إيرباص مكونا من 18 طائرة، وقد جرى تسلم أول طائرة في هذا العام، على أن يتم تسليم 6 طائرات A321neo أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وأكد رئيس مجلس إدارة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت انه “منذ تسلمنا أول طائرة من عائلة A320 في العام 2003، استفدنا من الطائرة على صعيد الكفاءة التشغيلية. وكنا أول شركة طيران توفر خدمات وتجربة مقصورة الطائرة ذات الهيكل العريض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، وهو ما أصبح الخيار المفضل لمعظم شركات الطيران حول العالم”.