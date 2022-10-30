الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
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عبدالله: لتنظيم أوسع حملة إعلامية إرشادية حول الوقاية من الكوليرا

منذ 8 دقائق
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

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دعا عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب “بلال عبدالله” إلى تنظيم “أوسع حملة إعلامية إرشادية” حول سبل الوقاية من وباء الكوليرا.

دعوة عبد الله جاءت في تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها: “إن الصوت الرسمي والاعلامي والشعبي في موضوع الكوليرا، لا يعكس خطورة الوضع وانعكاسه على بلدنا. وزارة الصحة تعمل ما في وسعها بالإمكانات المتوافرة”.

وأضاف: “يبقى أن تُنظم أوسع حملة إعلامية إرشادية توجيهية حول سبل الوقاية، وكيفية مراقبة وتعقيم مياه الشفة وكذلك كيفية التعاطي مع المشتبه بإصابتهم”.

وفي آخر تطورات المرض، كشفت الوكالة الوطنية تسجيل أول إصابة بالكوليرا في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة البيسارية في الزهراني.

كذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 10 حالات جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

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