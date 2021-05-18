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عبدالله: لحث كل ضمير وطني على تشكيل الحكومة

18 - مايو - 2021
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 10:15 صباحًا
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “إن الحوادث المتنقلة في مراكز بيع السلع الغذائية، ومثيلاتها على محطات الوقود، حيث يسقط قتلى وجرحى، مروراً بالاعتداءات المتكررة في المستشفيات جراء أزمة المواطن والمستشفى معا، وصولًا إلى أزمة خطيرة تطل برأسها، وهي أزمة الدواء! يجب أن تحث كل ضمير وطني على تشكيل الحكومة. البديل، تفلت أمني”.

ويعاني من لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقتين في تاريخه الحديث، إذ باتت المشاكل والنزاعات على كيس الحليب أو على كيس السكر أو على قليل من البنزين أمر طبيعي وبديهي. ويعتبر البعض أن الحل لاستقرار الأمور بتشكيل حكومة قادرة على انتشال البلد من هذه الأزمة التي يعيشها.

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