عبدالله: لخفض الفاتورة الدوائية

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “سيناريوهات خفض الفاتورة الدوائية من مليار و200 مليون دولار، إلى 700 مليون، يجب أن ترى النور بسرعة. هناك اقتراحات القوانين المقدمة من اللقاء الديمقراطي، وهناك خطة وزارة الصحة، وهناك دراسة الوزيرة عكر التي اعتمدت نفس المعايير. الهدف واحد، وقف الاحتكار، ترشيد الفاتورة وتأمين الدواء”.

ورغم استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتفرعها إلى أزمات سياسية واجتماعية مختلفة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية، وصلت نسبته إلى 90 بالمئة، إلا أن الأمور وصلت إلى ما لا يمكن السكوت عليه، من وجهة نظر كثير من اللبنانيين، وهو تهديد حياة الناس، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، في ظل وصول الانهيار إلى القطاع الصحي، وسط عجز للمستشفيات عن توفير الأدوية الضرورية، والمستلزمات الضرورية لإجراء التصوير بالأشعة، ولإجراء عمليات هامة وضرورية لانقاذ حياة المرضى.