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عبدالله: للإسراع في التلقيح والتسجيل على المنصة

منذ 19 ساعة
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “من جديد كورونا تضرب دون تمييز، بخاصة الفئة غير الملقحة، في ظل انهيار ‏قطاعنا الاستشفائي وندرة الأدوية وهجرة الجسم الطبي والتمريضي. لذا نناشد الإسراع في التلقيح والتسجيل على المنصة والتزام ‏التباعد الاجتماعي واختصار المناسبات الاجتماعية على أنواعها. لتاريخه لم ننس أحباء فقدناهم”.‏

في هذا المجال، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون سابقاً، أن غالبية المستشفيات الخاصة أقفلت أقسام ‏كورونا، مشدداً على صعوبة تحملها موجة جديدة من الفيروس، وإن كان يستبعد ارتفاع أعداد المصابين الذين يضطرون للدخول إلى ‏المستشفيات، أقله في المرحلة الراهنة، باعتبار أعداد الذين تلقوا اللقاحات أو سبق أن أصيبوا بالفيروس.‏

مع ذلك، “إمكانات المستشفيات تراجعت مقارنة مع وضعها في الموجة الماضية”، يؤكد هارون، بسبب “النقص الحاد في الطاقمين ‏الطبي والتمريضي، إضافة إلى التكاليف المرتفعة التي تتكبدها المستشفيات لشراء المستلزمات الطبية التي تباع بالدولار، عدا عن أن ‏أسعارها بالليرة أصبحت أكثر بثلاثة إلى أربعة أضعاف عما كانت عليه سابقاً”. ‏

ولفت إلى أن المشكلة تطال أيضاً مستلزمات الوقاية من الجائحة (كالألبسة التي ارتفعت أسعارها 4 أضعاف)، إضافة إلى انقطاع عدد ‏من الأدوية التي تستخدم في علاج مرضى كورونا ما يضطر البعض إلى شرائه من السوق السوداء.‏

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