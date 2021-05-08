عبدالله: منظمات حقوق الانسان لن تحرك ساكناً لنصرة المظلومين

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، قائلاً: “لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وقضيته وقدسه… وكالعادة، فإن منظمات حقوق الانسان والهيئات الانسانية الدولية وكل المؤسسات التي يرتفع صوتها عادة لنصرة المظلومين، لن تحرك ساكنا، أو ستكتفي بتصاريح باهته… عاشت فلسطين، التي ستبقى القضية المركزية لحزب كمال جنبلاط”.

لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وقضيته وقدسه….

وكالعادة،فأن منظمات حقوق الأنسان والهيئات الأنسانية الدولية وكل المؤسسات التي يرتفع صوتها عادة لنصرة المظلومين، لن تحرك ساكنا،أو ستكتفي بتصاريح باهته…

عاشت فلسطين،التي ستبقى القضية المركزية لحزب كمال جنبلاط.. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 8, 2021