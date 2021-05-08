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عبدالله: منظمات حقوق الانسان لن تحرك ساكناً لنصرة المظلومين

8 - مايو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، قائلاً: “لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وقضيته وقدسه… وكالعادة، فإن منظمات حقوق الانسان والهيئات الانسانية الدولية وكل المؤسسات التي يرتفع صوتها عادة لنصرة المظلومين، لن تحرك ساكنا، أو ستكتفي بتصاريح باهته… عاشت فلسطين، التي ستبقى القضية المركزية لحزب كمال جنبلاط”.

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