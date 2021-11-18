عبدالله: من المنطق أن يتم رفع الدولار الجمركي ولكن

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “من المنطق أن يتم رفع الدولار الجمركي، بحكم ضرورة تأمين واردات للخزينة، مع العلم أن غلاء الأسعار سيفاقم معاناة المواطن، ولكنه من المنطقي أكثر، أن يكون للدولار الجمركي، ولدولار المودع عند سحبه من المصارف، نفس القيمة… أي بمعنى أوضح، دولار جمركي، مقابل تعميم جديد للبنك المركزي”.

من المنطق أن يتم رفع الدولار الجمركي،

بحكم ضرورة تأمين واردات للخزينة،

مع العلم أن غلاء الأسعار سيفاقم معاناة المواطن ،

ولكنه من المنطقي أكثر، أن يكون للدولار الجمركي، ولدولار المودع عند سحبه من المصارف ،نفس القيمة…

أي بمعنى أوضح ،دولار جمركي، مقابل تعميم جديد للبنك المركزي. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 18, 2021