الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبدالله: من المنطق أن يتم رفع الدولار الجمركي ولكن

18 - نوفمبر - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

A A A
طباعة المقال

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “من المنطق أن يتم رفع الدولار الجمركي، بحكم ضرورة تأمين واردات للخزينة، مع العلم أن غلاء الأسعار سيفاقم معاناة المواطن، ولكنه من المنطقي أكثر، أن يكون للدولار الجمركي، ولدولار المودع عند سحبه من المصارف، نفس القيمة… أي بمعنى أوضح، دولار جمركي، مقابل تعميم جديد للبنك المركزي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مقتل صراف وإصابة مواطن في عملية سلب على طريق مقنة
    الرؤساء نجيب ميقاتي وميشال عون ونبيه بري
    هل يمنع التصعيد بين برّي وباسيل من عقد اجتماع ثلاثي مع هوكشتاين؟
    الدكتور اسماعيل سكرية
    سكرية: مافيا لبنانية تركية تُعفي وزارة الصحة من مسؤوليتها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!
    الطفلة جوى استانبولي
    بالفيديو.. تفاصيل خطيرة حول مقتل واغتصاب الطفلة السورية "جوى"