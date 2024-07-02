عبدالله: نشكر السعودية وميقاتي وخير على ترميم مهنية شحيم بدعم من "مركز الملك سلمان"

أجرى عضو “اللقاء الديموقراطي”، النائب بلال عبدالله إتصالاً هاتفيا، برئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، شكره فيه على “جهوده في إنجاز ملف ترميم مهنية شحيم، من خلال مساعدات من مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية”.

وأشار الى أن “هذا الملف، وبتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، قد تمت رعايتة، من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبناء عليه وبإسم أهلنا في اقليم الخروب، نتوجه بالشكر الجزيل لكل من الرئيس ميقاتي ومركز الملك سلمان وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان دكتور وليد بخاري، واللواء خير على هذا العمل الذي يسهم في تعزيز مؤسسة تربوية تهم جميع أبناء المنطقة”.