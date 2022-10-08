عبدالله: نعمل لفتح كوّة في الجدار الرئاسي

اعتبر النائب “بلال عبد الله”، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي اللبناني، أنّ الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرًا الى ان الضغط الذي حصل تجاه تشكيل حكومة نتج من استعصاء حيازة اي فريق ثلثي المجلس. وعليه، كشف عبدالله ان الحزب التقدمي الاشتراكي، عندما حاور حزب الله، سعى لفتح كوّة في الجدار الرئاسي وسيستكمل الحوار واللقاءات مع باقي الافرقاء السياسيين للوصول الى مساحة مشتركة بين الاطراف.

وعن صرخة بكركي ودار الفتوى، رأى عبدالله أن كليهما ينبعان من حرصهما على البلد، وفي الوقت ذاته لحث القوى السياسية على انجاز الاستحقاق الرئاسي، خاصة ان بكركي ودار الفتوى تدركان جيدا حجم المأساة الاجتماعية ونسبة الانهيار في البلد.

وردًا على سؤال اذا كان اللقاء الديمقراطي اللبناني سيجدّد الاقتراع للمرشح “ميشال معوّض” في الجلسة 13 من هذا الشهر اذا عقدت، قال عبدالله ان اللقاء الديموقراطي سيجتمع قبيل الجلسة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي “وليد جنبلاط” لأخذ القرار في هذا المجال.