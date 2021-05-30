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عبدالله: نُسجّل لوزارة الصحة نجاح ماراثون التلقيح

30 - مايو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” قائلاً “نُسجّل لوزارة الصحة العامة نجاح ماراتون التلقيح للتحصين المناعي ضدّ كورونا”.

وأضاف “خطوة تؤسس للمزيد من المبادرات لحثّ كل الشعب اللبناني التسجيل على المنصة، لكي نستطيع رويداً رويداً إستعادة حياتنا الطبيعية، وتنشيط اقتصادنا المتهالك، والعودة للجامعات والمدارس ولكافة النشاطات. الحماية = لقاح”!

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