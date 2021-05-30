عبدالله: نُسجّل لوزارة الصحة نجاح ماراثون التلقيح

غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” قائلاً “نُسجّل لوزارة الصحة العامة نجاح ماراتون التلقيح للتحصين المناعي ضدّ كورونا”.

وأضاف “خطوة تؤسس للمزيد من المبادرات لحثّ كل الشعب اللبناني التسجيل على المنصة، لكي نستطيع رويداً رويداً إستعادة حياتنا الطبيعية، وتنشيط اقتصادنا المتهالك، والعودة للجامعات والمدارس ولكافة النشاطات. الحماية = لقاح”!

نسجل لوزارة الصحة العامة نجاح ماراثون التلقيح للتحصين المناعي ضد كورونا.

خطوة تؤسس للمزيد من المبادرات لحث كل الشعب اللبناني التسجيل على المنصة ،

لكي نستطيع رويدا رويدا أستعادة حياتنا الطبيعية،وتنشيط اقتصادنا المتهالك،والعودة للجامعات والمدارس ولكافة النشاطات.

الحماية=لقاح ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 30, 2021