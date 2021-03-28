عبدالله: هل لدينا سلاح بين أيدينا غير اللقاح؟

قال النائب بلال عبدالله: “ونحن نودع يومياً رفاقاً وأقرباء وأصدقاء ضحايا كورونا، ما زال البعض يسأل هل نتلقح؟ هل نسجل على المنصة؟ أي لقاح هو الأفضل؟”.
وأضاف عبر “تويتر”: “الجواب: وهل لدينا سلاح بين أيدينا غير اللقاح؟ وكيف نحقق المناعة المجتمعية بدون تلقيح الأكثرية؟ جميع اللقاحات المتوفرة في لبنان معتمدة عالمياً، سجلوا ولا تترددوا”.
ونحن نودع يوميا رفاقا وأقرباء وأصدقاء ضحايا كورونا، ما زال البعض يسأل هل نتلقح؟
هل نسجل على المنصة؟
أي لقاح هو الأفضل؟
الجواب:
وهل لدينا سلاح بين أيدينا غير اللقاح؟
وكيف نحقق المناعة المجتمعية بدون تلقيح الأكثرية؟
جميع اللقاحات المتوفرة في لبنان معتمدة عالميا!
سجلوا ولا تترددوا.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 28, 2021