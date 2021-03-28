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عبدالله: هل لدينا سلاح بين أيدينا غير اللقاح؟

28 - مارس - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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قال النائب بلال عبدالله: “ونحن نودع يومياً رفاقاً وأقرباء وأصدقاء ‏ضحايا كورونا، ما زال البعض يسأل هل نتلقح؟ هل نسجل على ‏المنصة؟ أي لقاح هو الأفضل؟”.‏

وأضاف عبر “تويتر”: “الجواب‎:‎‏ وهل لدينا سلاح بين أيدينا غير ‏اللقاح؟ وكيف نحقق المناعة المجتمعية بدون تلقيح الأكثرية؟ جميع ‏اللقاحات المتوفرة في لبنان معتمدة عالمياً، سجلوا ولا تترددوا”.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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