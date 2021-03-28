عبدالله: هل لدينا سلاح بين أيدينا غير اللقاح؟

قال النائب بلال عبدالله: “ونحن نودع يومياً رفاقاً وأقرباء وأصدقاء ‏ضحايا كورونا، ما زال البعض يسأل هل نتلقح؟ هل نسجل على ‏المنصة؟ أي لقاح هو الأفضل؟”.‏

وأضاف عبر “تويتر”: “الجواب‎:‎‏ وهل لدينا سلاح بين أيدينا غير ‏اللقاح؟ وكيف نحقق المناعة المجتمعية بدون تلقيح الأكثرية؟ جميع ‏اللقاحات المتوفرة في لبنان معتمدة عالمياً، سجلوا ولا تترددوا”.‏

ونحن نودع يوميا رفاقا وأقرباء وأصدقاء ضحايا كورونا، ما زال البعض يسأل هل نتلقح؟

هل نسجل على المنصة؟

أي لقاح هو الأفضل؟

الجواب:

وهل لدينا سلاح بين أيدينا غير اللقاح؟

وكيف نحقق المناعة المجتمعية بدون تلقيح الأكثرية؟

جميع اللقاحات المتوفرة في لبنان معتمدة عالميا!

سجلوا ولا تترددوا. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 28, 2021