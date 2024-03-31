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عبدالله هنأ بإسم النائب جنبلاط الهيئات الروحية في الاقليم وصيدا بالفصح

منذ 13 دقيقة
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أجرى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله، سلسلة اتصالات هاتفية، بالهيئات الروحية في اقليم الخروب وصيدا، مهنئاً بالعيد، وشملت الإتصالات كل من راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار، متروبوليت صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، الرئيس العام للرهبانية المخلصية الباسيلية الأرشمندريت انطوان ديب، الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم تيريز روكز، المونسنيور جوزف القزي، رئيس دير مارشربل في الجية الأب شربل القزي، حيث نقل عبدالله اليهم تحيات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، متمنياً أن يحمل العيد السلام والإستقرار والطمأنينة للبنان .

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