عبدالله: هناك خطة ممنهجة لتطيير التشكيل

توقّع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، أنّه في حال حصلت حرب بين لبنان و”اسرائيل” فستكون بمعايير مختلفة عن حرب تموز”.

وقال في حديث تلفزيوني: “نحن بمكان سياسي مُختلف عن المكان السياسي الموجود فيه حزب الله، ولكن ما يحصل في لبنان يقتضي أن نتحاور”

وأشار إلى أنّه “خلال لقاء رئيس الحزب التّقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مع وفد من حزب الله، قلنا إننا نريد التفتيش عن خيارات مشتركة وحاولنا إيجاد مناخ جيّد للبنان واللبنانيين”.

وأضاف عبد الله: “لن ندخل في لعبة الأسماء قبل تأمين امكانية حصول الاستحقاق الرئاسي، وما يحصل بموضوع الحكومة هو تطيير لهذا الاستحقاق وخطة ممنهجة”.