الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبدالله: هناك خطة ممنهجة لتطيير التشكيل

منذ ساعة واحدة
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

A A A
طباعة المقال

توقّع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، أنّه في حال حصلت حرب بين لبنان و”اسرائيل” فستكون بمعايير مختلفة عن حرب تموز”.

وقال في حديث تلفزيوني: “نحن بمكان سياسي مُختلف عن المكان السياسي الموجود فيه حزب الله، ولكن ما يحصل في لبنان يقتضي أن نتحاور”

وأشار إلى أنّه “خلال لقاء رئيس الحزب التّقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مع وفد من حزب الله، قلنا إننا نريد التفتيش عن خيارات مشتركة وحاولنا إيجاد مناخ جيّد للبنان واللبنانيين”.

وأضاف عبد الله: “لن ندخل في لعبة الأسماء قبل تأمين امكانية حصول الاستحقاق الرئاسي، وما يحصل بموضوع الحكومة هو تطيير لهذا الاستحقاق وخطة ممنهجة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النبطية
    بيانٌ من محافظ النبطية إلى البلديات
    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    مناصرو حزب الله وحركة أمل يحتجون: ممنوع قطع إنترنت الضاحية
    سرقة سيارات (تعبيرية)
    بالصورة: عامل دليفري خطير.. رصد منازل ودخلها ليلا وسرق محتوياتها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا