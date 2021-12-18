عبدالله يحذر من التفلّت والإهمال في فترة الأعياد

حذّر النائب بلال عبد الله عبر “تويتر” من التفلّت والإهمال في فترة الأعياد، لأنّه من الواضح أنّ الفيروس الخبيث ينتشر ويصيب، بخاصة الفئة غير الملقّحة.

وقال: “للتذكير، فإنّ قطاعنا الاستشفائي وجهازنا الطبي والتمريضي يعمل بالنفس الأخير، ناهيك عن الفواتير المرتفعة ونقص الأدوية… الوقاية ثم الوقاية ثم التلقيح”.

يذكر أنه أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا” عبد الرحمن البزري أن “الإجراءات التي اقتُرحت في ما يخصّ مسألة حظر التجول، قبل أن تبدأ، أعطت بعض الردود الإيجابية، حيث أن العديد من المواطنين سارعوا لأخذ اللقاحات”.

ولفت البزري في حديث إذاعي إلى أن “نسب التلقيح بعد صدور القرار زادت بشكل ملحوظ، والماراتون أعطى نجاحاً جيداً مقارنة بالماراتونات السابقة، والعبرة في تنفيذ القرار”، مشيراً الى ان الرهان الأساس في تطبيق الإجراءات هو الجديّة، وإلغاء الاستثناءات وأن يعي المواطن خطورة المرحلة.

وقال: “نصيحتي لجميع المواطنين، من لم يأخذ اللقاح، الإسراع بتلقي اللقاح من أجل تأمين حماية ضدّ الإصابة بالفيروس”.