عبدالله يحذّر من خطر انهيار القطاع الاستشفائي والطبي

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: التشريع لمواجهة العتمة الصحية ودعم القطاع الاستشفائي والطبي في ظل أزمة ارتفاع الدولار ومفاعيلها الكارثية على الأمن الصحي للمواطن لا تقل أهمية عن الابتزاز في مواجهة عتمة الكهرباء.

جميع الجهات المعنية بهذا الملف مدعوة لأبتكار الحلول الموقتة لحماية صحة الناس من خطر انهيار هذا القطاع”.

التشريع لمواجهة العتمة الصحية ودعم القطاع الأستشفائي والطبي في ظل أزمة أرتفاع الدولار ومفاعيلها الكارثية على الأمن الصحي للمواطن لا تقل أهمية عن الأبتزاز في مواجهة عتمة الكهرباء.

جميع الجهات المعنية بهذا الملف مدعوة لأبتكار الحلول المؤقتة لحماية صحة الناس من خطر أنهيار هذاالقطاع — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 17, 2021