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عبدالله يحذّر من خطر انهيار القطاع الاستشفائي والطبي

17 - مارس - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: التشريع لمواجهة العتمة الصحية ودعم القطاع الاستشفائي والطبي في ظل أزمة ارتفاع الدولار ومفاعيلها الكارثية على الأمن الصحي للمواطن لا تقل أهمية عن الابتزاز في مواجهة عتمة الكهرباء.
جميع الجهات المعنية بهذا الملف مدعوة لأبتكار الحلول الموقتة لحماية صحة الناس من خطر انهيار هذا القطاع”.

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