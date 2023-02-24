عبدالله يُعلّق على وفاة السجين غانم: إدانة لكلّ من عرقل "العفو العام"

اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”، أنّه “إذا صحت المعلومات عن أسباب وفاة السجين عماد غانم من سجن رومية، فإنّ الذي حصل هو دليل على تراجع القيم الانسانية والأخلاقية في أداء نظامنا الصحيّ مهما كانت أزمته مستفحلة، ومؤشر فاضح على تلكؤ البعض في القضاء في متابعة هذه الملفات، وهو إدانة لكلّ من عرقل صدور قانون ما، للعفو العام”.

إذا صحت المعلومات عن أسباب وفاة السجين عماد غانم من سجن رومية،

فأن الذي حصل هو دليل على تراجع

القيم الانسانية والأخلاقية في أداء

نظامنا الصحي مهما كانت أزمته مستفحلة،

ومؤشر فاضح على تلكؤ البعض في القضاء

في متابعة هذه الملفات،

وهو إدانة لكل من عرقل صدور قانون ما، للعفو العام ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 24, 2023