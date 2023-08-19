عبدالله: نحن مع حوار غير مشروط

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أنهم “مع حوار غير مشروط يصل الى مرشح مقبول من كل الفرقاء وقادر على أن يعيد فتح لبنان الى العمق العربي والدولي وقادر على المحافظة على اتفاق الطائق وهوية هذا البلد وقادر على القيام بخطوة انقاذية اقتصادية”.

وقال في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI: “دعوتنا الى الحوار وموقفنا الذي يسمّى وسطيا لا يلغي أبدا أننا كنا بنفس الموقع مع المعارضة وسنستمر. ونحن لم نبدّل موقفنا”.

وأضاف: “نحن في العمق بنفس الموقع وهذا ترجم بتصويتنا في 13 جلسة بداية للنائب ميشال معوض وبعدها للوزير السابق جهاد أزعور”.

وشدد على أنهم ضد أي مرشح تحدي، مؤكدا أنهم حتى اللحظة ملتزمون بجهاد أزعور مع فرقاء المعارضة.

وعن رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، قال: “يعود لرئيس اللقاء الديمقراطي أن يقرّر الإجابة أو عدم الإجابة على الرسالة”.

واعتبر عبدالله أن “رسالة لودريان هي انتهاك لسياسية لبنان، والمسؤولية لا تقع على لودريان ولا على اللجنة الخماسية بل تقع على اللبنانيين الذي ارتضوا التحاور عبر الموفد الفرنسي”.

كما شكر عبدالله عبر حسابه على منصة أكس دولة عمان وكتب: “بإسم لجنة الصحة النيابية،أتوجه بالشكر لدولة عمان الشقيقة والسلطان هيثم آل سعيد ،على المكرمة الطبية والدوائية المقدمة الى الشعب اللبناني، والتي تبلغها وزير الصحة الدكتور فراس ابيض، وستستلمها الوزارة في شهر أيلول. وكل الامل بمد يد العون لنا من أشقاء وأصدقاء لبنان بأدوية السرطان!”

بأسم لجنة الصحة النيابية،أتوجه بالشكر لدولة عمان الشقيقة والسلطان هيثم آل سعيد ،على المكرمة الطبية والدوائية المقدمة الى الشعب اللبناني،والتي تبلغها وزير الصحة الدكتور فراس ابيض،وستستلمها الوزارة في شهر أيلول.

وكل الامل بمد يد العون لنا من أشقاء وأصدقاء لبنان بأدوية السرطان! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 19, 2023