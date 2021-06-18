عبدو سعادة: هناك أصحاب مولدات بدؤوا بإطفاء مولداتهم

أشار نقيب ​أصحاب المولدات​ عبدو سعادة، إلى أن “​وزير الطاقة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ريمون غجر​ قال بالأمس أن الدولة ستقوم بزيادة تقنين ​الكهرباء​ 12 ساعة، ونحن نغطي هذا النقص”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت سعادة إلى أن “الناس يجب أن تعرف أن السوق كل يوم يريد 10 مليون ليتر من ​المازوت​، ونحن كأصحاب مولدات نأخذ 5 مليون ليتر منها”. وأوضح أن السلطة قالت إنها “وزعت 20 مليون ليتر على السوق. هذا يكفينا يومين، وباقي الأسبوع ماذا نفعل؟”.

وأكد أن “اتصالات وردتني من مختلف المناطق اللبنانية، تؤكد أن هناك أصحاب مولدات بدؤوا بإطفاء مولداتهم”.