عبد الرحمن البزري: نقدم حملة تلقيح ناجحة جداً

أوضح رئيس لجنة اللقاحات في لبنان عبد الرحمن البزري، الى أننا “نرى في لبنان والعالم ثمار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونحن في لبنان نقدم حملة تلقيح ناجحة جدا وهي تفسح لنا مجال فتح البلد ويجب التعامل معه بجدية”.

وكشف البزري في مقابلة تلفزيونية، أن “13 بالمئة من المقيمين في لبنان تلقحوا ضد فيروس كورونا اذا اعتبرنا سكان لبنان 6.8 مليون، لكن عدد السكان الحقيقي هو حوالي 5.8 مليون، وتمنيت على الإحصاء المركزي يقوم بإحصاء عدد سكان لبنان، وهناك أكثر من 600 الف شخص تلقى اللقاح، و600 الف شخص أصيب بكورونا، وهنا نصل الى مليون و200 الف شخص محصن، أي نسبة عالية، ونحن ماضون بحملات التلقيح”.

وأعلن البزري أننا في لبنان “بدأنا نحصن المناعة المجتمعية وتأمين الحماية النسبية التي بدأت تحرك لنا حياتنا، واللقاحات تركيبتها معروفة، وهناك كمية ألومينيوم ضئيلة جدا جدا فيه، وبجسمنا هناك كمية حديد لكن المغناطيس لا يعلق علينا نظرا لوجود المياه في جسم الإنسان، وتفسير ما يحصل لدى البعض من لصق معدن على مكان أخذ جرعة اللقاح يمكن أن يكون بسبب ضرب الإبرة بعد تحرك الأنسجة، لكن الأكيد أن لا وجود لمغناطيس في اللقاح وهذا أمر محسوم”.