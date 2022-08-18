عبد الرحمن البزري: يجب إرغام أصحاب المولدات على التقيّد بتسعيرة "لجنة الشفافية"

اعتبر النائب ​عبد الرحمن البزري​، أن “الحديث عن فشل مبادرة ​صيدا​ توجه سابق لأوانه، وأن هذه المبادرة التي أطلقت من أجل حماية مصالح الأهالي والمواطنين في مدينة صيدا، والتي تضافرت حولها مختلف القوى السياسية والأهلية والمجتمعية الصيداوية يجب أن تستمر ويكتب لها النجاح على الرغم من بعض التحديات التي تواجه مبادرات شبيهة”.

وأشار إلى أن “ما حصل في ملف ​الكهرباء​ لناحية عدم إلتزام ​أصحاب المولدات​ في التسعيرة المتفق عليها بين لجنة الشفافية التي تضم مختلف المكونات السياسية وممثليها في المدينة وبين المدعي العام في ​الجنوب​ القاضي رمضان، يجب متابعته بدقة وحزم من أجل تثبيت التسعيرة المتفق عليها، وإرغام أصحاب المولدات الكهربائية على التقيّد بها لأنها مبنية على أسس علمية واضحة وتأخذ بعين الحسبان مصالح المواطنين وحقوقهم وكذلك قدرة أصحاب المولدات على الإستمرار بالعمل”.

وشدد البزري، على أنه “لا يجوز لأي من القوى الصيداوية الفاعلة سياسياً، ومجتمعياً، وأهلياً في المدينة التنصّل من العمل المشترك الذي هو الأساس في حماية المدينة وأمنها الإجتماعي والصحي والغذائي في زمن إنهيار الدولة ومؤسساتها، وفي زمن غياب أفق واضح لأي حلول سياسية أو إقتصادية قريبة”.