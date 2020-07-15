عبد الصمد أطلقت FACT CHECK LEBANON لمكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

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شددت وزيرة الإعلام منال عبد الصمج نجد على “ضرورة مكافحة الاشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة والتي من شأنها أن تثير البلبلة في المجتمع وتؤذي الأفراد والمجموعات”.

وأطلقت عبد الصمد، خلال منتدى “مكافحة الاخبار الزائفة”، الذي عقد في السرايا الحكومية اليوم، صفحة الكترونية بعنوان “Fact Check Lebanon”، للتحقق من الأخبار الكاذبة، في حضور ممثلين لسفارات وهيئات أممية عاملة في لبنان، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاتصالات العالمية ميليسا فليمينغ وحضور وزراء ونواب، ووزراء سابقين وممثلين لشركتي “تويتر” و”فيسبوك” وهيئات فاعلة من المجتمع والجسم الإعلامي.

بدورها، أكدت المنظمات الأممية والحكومية المشاركة أن “الحرب على الاشاعات والأخبار المضللة ليست حربا محلية في لبنان فحسب، إنما عالمية أيضا”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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