عبد الصمد: الإنجرار للفتنة مرفوض ووضع لبنان دقيق… ومن يريد الخروج منه فليضع الأحقاد جانباً

ودعت “الإعلام أن ينأى بنفسه عن الصراعات وألا ينجر للانقسامات الحزبية والطائفية وليتوخى الدقة في النقل بعيدا عن إثارة المشاكل والفتن”.

شهد يوم أمس تشنجا طائفيا أعاد لأذهاننا صورا من الحرب المشؤومة. غير مقبول الإنجرار للفتنة. وضع لبنان دقيق ومن يريد أن يخرج منه فليضع الأحقاد جانبا.

ادعو الإعلام أن ينأى بنفسه عن الصراعات وأن لا ينجر للانقسامات الحزبية والطائفية وليتوخى الدقة في النقل بعيدا عن إثارة المشاكل والفتن.

— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) June 7, 2020