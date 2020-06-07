عبد الصمد: الإنجرار للفتنة مرفوض ووضع لبنان دقيق… ومن يريد الخروج منه فليضع الأحقاد جانباً

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

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أشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، عبر “تويتر”، أن “يوم أمس شهد تشنجا طائفيا أعاد لأذهاننا صورا من الحرب المشؤومة. غير مقبول الإنجرار للفتنة. وضع لبنان دقيق ومن يريد أن يخرج منه فليضع الأحقاد جانبا”.

ودعت “الإعلام أن ينأى بنفسه عن الصراعات وألا ينجر للانقسامات الحزبية والطائفية وليتوخى الدقة في النقل بعيدا عن إثارة المشاكل والفتن”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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