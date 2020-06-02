عبد الصمد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تأجيل التعيينات إلى الأسبوع المقبل

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أعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن “رئيس الحكومة حسان دياب أكد خلال الجلسة أن الصرافين سيعودون غدا عن اضرابهم وفقا لاجراءات محددة” وأوضحت أنه “تم تأجيل موضوع التعيينات إلى الأسبوع المقبل”.

وقالت : “الرئيس دياب أشار الى أن لائحة وزارة الاقتصاد تشمل نحو 30 نوعا من السلع الغذائية والمؤشرات مشجعة لانخفاض الأسعار السلع”.

وعن ملف كورونا، اشارت الى “أننا في مرحلة دقيقة ولكن لا يمكن الاستمرار في الإقفال”.