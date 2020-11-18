عبد الصمد تبنت قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

عقدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، اجتماع عمل عبر تطبيق “زوم”، مع النائب السابق غسان مخيبر ومدير البرامج في تلفزيون لبنان الدكتور حسن شقور، وفريق من ال UNDP ومن وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، للتباحث في الخطة الإعلامية ـ الإعلانية التي وضعتها وزارة الإعلام حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات 28/2017، وستعمل على تنفيذها بالتعاون مع مخيبر وتلفزيون لبنان وال UNDP.

وتوافق المجتمعون على الخطوط العريضة للخطة، وتم الاتفاق على موعد جديد الأسبوع المقبل للغوص في التفاصيل.

وتشمل الخطة حملة توعوية للمواطنين حول حقهم في الوصول إلى المعلومات لدى الهيئات والإدارات الرسمية، والمعلومات التي يُمكن لهم أن يطلبوها وكيفية طلبها وصولا إلى استعادة ثقتهم بالدولة.

وستسلط الحملة الضوء على المعلومات التي يجب على الهيئات والإدارات والوزارات نشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني. وستركز أيضا على أن الحق في الوصول إلى المعلومات مجاني، أضف إلى المهلة القانونية للرد على طلب الحصول على المعلومات، والمسار القانوني الواجب سلوكه في حال عدم استجابة الهيئات الملزمة بتطبيق القانون.

وكانت وزيرة الإعلام قد تبنت في وقت سابق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات نظرا لأهميته في تعزيز شفافية الدولة، وعقدت في وقت سابق اجتماعا في مكتبها للغاية نفسها، ضم النائب السابق مخيبر وفريق عملها وفريق من الـ UNDP، بحيث تم الاتفاق في حينها على عقد دورة تدريبية في وزارة الإعلام حول القانون، ولكن تم تأجيل الدورة التي كانت مقررة قبل ثلاثة أسابيع من الآن بسبب جائحة كورونا.