عبد الصمد رفضت التعديات التي طاولت إعلاميين: الإعلامي مش مجرم!

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

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علّقت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد على الاعتداءات التي طاولت الإعلاميين والمصورين خلال تغطيتهم الاحتجاجات مساء اليوم الأحد على جسر جل الديب وأنطلياس.

وغردت عبد الصمد نجد، على حسابها الخاص عبر موقع “تويتر”: “من غير المقبول التعديات التي طاولت إعلاميين والطواقم الإعلامية على الأرض الليلة. الإعلامي مش مجرم!”.

توازياً، استنكرت نقابة المصورين الصحافيين هذه الاعتداءات “غير المبررة والمستهجنة”، ومشددة على أن ذلك “عمل مرفوض ومدان مهما كانت الأسباب.

ووضعت الاعتداءات برسم المعنيين، ودعت إلى فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة من قام بالاعتداء على الزملاء.
أعلنت، في بيان، أن “عددا كبيرا من الزملاء”، تعرضوا لاعتداءات بالضرب وتكسير المعدات “خلال تغطيتهم للأحداث في جل الديب”، مستنكرة هذه الاعتداءات “غير المبررة والمستهجنة”، ومشددة على أن ذلك “عمل مرفوض ومدان مهما كانت الأسباب. إننا نقوم بواجبنا المهني الذي يكفله الدستور والقانون في لبنان وكل العالم”.

أضافت: “إن النقابة التي ترفض ما حصل من ضرب وتكسير للمعدات وضرر جسدي، تضع ما حصل برسم المعنيين، وتدعو إلى فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة من قام بالاعتداء على الزملاء. فالإعلامي ليس مكسر عصا لأحد. ونرفع الصوت عاليا برفض هذه الاعتداءات، ونناشد معالي وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد وكل المعنيين، التدخل لعدم تكرار ما حصل”.

وختمت متمنية لكل الزملاء، الشفاء العاجل، داعية “الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة. وعلى الجميع تسهيل عملنا لأننا نقوم بواجبنا المهني”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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